Приднестровье усилило охрану границы с Молдавией
19:56, 07 апреля 2009Мир
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И привело в боеготовность спецназ
|Ренате ВОЛЬВЕНД
Он отметил, что для предотвращения возможных провокаций в повышенную боевую готовность приведено подразделение специального назначения МГБ ПМР "Дельта". "Ситуация на данный момент контролируемая. Никаких инцидентов не зафиксировано. Мы продолжаем отслеживать обстановку в Кишиневе", - цитирует замминистра РосБизнесКонсалтинг.
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