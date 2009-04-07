Приднестровье усилило охрану границы с Молдавией

19:56, 07 апреля 2009
Мир
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И привело в боеготовность спецназ

Ренате ВОЛЬВЕНД
Министерство государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) усилило охрану границы с Молдавией в связи с происходящими там массовыми беспорядками. Об этом журналистам в Тирасполе сообщил первый замминистра госбезопасности ПМР.

Он отметил, что для предотвращения возможных провокаций в повышенную боевую готовность приведено подразделение специального назначения МГБ ПМР "Дельта". "Ситуация на данный момент контролируемая. Никаких инцидентов не зафиксировано. Мы продолжаем отслеживать обстановку в Кишиневе", - цитирует замминистра РосБизнесКонсалтинг.

 

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