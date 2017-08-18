Водитель наехавшего на людей в Барселоне фургона остается на свободе - полиция

Среди задержанных по делу о теракте в Барселоне нет водителей грузовика, сбившего более ста человек на Рамбле. Об этом заявил представитель полиции Каталонии Хосеп Траперо, передает Медуза.

При этом он подчеркнул, что эти люди «прямо связаны» с атакой. Он рассказал, что один из них был задержан в каталанском городе Альканаре, другой - в Риполи (речь идет, вероятно, о Дриссе Убакире). Ранее СМИ писали, что подозреваемые были найдены в городе Манльеу.

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Траперо рассказал, что исполнитель теракта, по имеющимся данным, не вооружен. По информации издания 20 minutos, личность исполнителя теракта неизвестна властям.

Следствие полагает, что человек, который после теракта прорвал на машине оцепление в центре Барселоны и позже был застрелен полицейскими в пригороде, не был причастен к теракту, заявил Траперо.

По последним данным, в теракте в центре Барселоны погибли 13 человек, более 80 пострадали, 15 из нимх находятся в тяжелом состоянии. Микроавтобус, за рулем которого сидел террорист, свернул с проезжей части и врезался в прохожих на бульваре. Власти объявили о задержании водителя микроавтобуса. Его сообщник был ликвидирован в перестрелке с полицией.