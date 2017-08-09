В Латвии выпускники школ будут сдавать экзамены исключительно на латышском

В Латвии выпускники школ 9-х и 12-х классов будут сдавать экзамены только на латышском языке. Изменения коснутся и школ национальных меньшинств, в том числе русскоязычных. Исключение составляют экзамены по языковым предметам. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства образования Латвии, передает радио Свобода.

Читайте такжеСтраны Балтии и Норвегия тоже начали строительство стены на границе с РФ – журналистДо сих пор ученики 9-го класса могли выбирать, на каком языке получать экзаменационные материалы и писать ответы. В 12-м классе экзаменационные материалы предоставлялись только на латышском, однако ответы можно было давать на национальном языке.

В минобразования Латвии также считают, что полный переход к сдаче экзаменов на латышский язык позволит школьникам более эффективно обучаться в профессиональных учебных заведениях и интегрироваться на рынке труда.

Сейчас в Латвии проживает около 2 млн населения, около 40% из которых считают русский родным языком. Единственным государственным языком страны является латышский.