Китайский бегун обогнал истребитель (видео)

19:50, 19 июля 2017
Мир
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Легкоатлет бегает со скоростью боевого самолета.

Китайскому легкоатлету удалось обогнать истребитель / Скриншот

Китайский легкоатлет Чжан Пэймэн обогнал учебно-боевой самолет Guizhou JL-9. Спринтер опередил истребитель на дистанции в 100 метров, передает Проспорт.

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Большую часть забега Пеймен и истребитель преодолели с примерно одинаковой скоростью, но на финише бегуну удалось вырваться вперед. Гонка транслировалась национальным телевидением Китая.

Отметим, рекордом Чжана на 100-метровке является результат в 10 секунд ровно, установленный в 2013-м году. 

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Теги: #китайский бегун обогнал истребитель#бегун против истребителя