Китайский бегун обогнал истребитель (видео)
19:50, 19 июля 2017Мир
1265 0
Легкоатлет бегает со скоростью боевого самолета.
Китайскому легкоатлету удалось обогнать истребитель / Скриншот
Китайский легкоатлет Чжан Пэймэн обогнал учебно-боевой самолет Guizhou JL-9. Спринтер опередил истребитель на дистанции в 100 метров, передает Проспорт.
Читайте такжеЭфиопский марафонец уверен, что его убьют, если он вернется домой
Большую часть забега Пеймен и истребитель преодолели с примерно одинаковой скоростью, но на финише бегуну удалось вырваться вперед. Гонка транслировалась национальным телевидением Китая.
Отметим, рекордом Чжана на 100-метровке является результат в 10 секунд ровно, установленный в 2013-м году.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter