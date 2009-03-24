Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поблагодарил мэра Праги Павела БЭМА за поддержку украинской общины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом шла речь на встрече В.ЮЩЕНКО и П.БЭМА в Пражской Ратуше. Во встрече также приняла участие супруга Президента Екатерина ЮЩЕНКО.

Благодаря мэра за гостеприимство, В.ЮЩЕНКО особо отметил традиционно глубокие исторические связи Украины и столицы Чешской Республики. В этом контексте он напомнил, что в XX веке именно в Праге нашли защиту десятки тысяч украинских патриотов, которые покинули Родину после оккупации Украинской Народной Республики в 1921 году. «Именно Прага, а в дальнейшем и Подебрады стали очагами нашей национальной мысли. Здесь действовал Украинский Вольный Университет. Здесь жили выдающиеся государственные деятели Украины, среди которых - Президент Карпатской Украины отец Августин Волошин», - сказал В.ЮЩЕНКО, выразив убеждение, что наши страны найдут способ чествования этого имени в Праге.

«С Прагой связаны имена выдающихся будителей Украины - поэтов Юрия Дарагана, Евгения Маланюка, Юрия Клена, Олега Ольжича, Юрия Липы, Олены Телиги. Прага для нас - это легенда и символ. Это - действительно колыбель нашей свободы, о чем не раз говорили наши известные дипломаты и деятелями культуры», - добавил Президент.

В.ЮЩЕНКО особо поблагодарил мэра Праги за искреннее отношение к Украине, украинству и нашему многолетнему присутствию в жизни чешского народа. «Очень хочу верить, что и в дальнейшем посреди Ваших напряженных обязанностей будет находиться время для внимания к нашей общине и нашему национальному делу в Вашем городе», - сказал он, выразив, в частности, надежду, что памятный знак будет установлен у дома, где располагалось первое Украинское посольство в Чешской Республике во главе с Максимом Славинским.

«Для нас весьма важно достойно обустроить все украинские захоронения в Праге», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО, добавив, что на городском Ольшанском кладбище похоронены величайший украинский поэт Александр Олесь, многие государственные и общественные деятели Украины.

Он отдельно напомнил, что во всемирно-известной Славянской библиотеке Праги содержится колоссальное собрание украинистики. «Исследование ее фондов обещает бесценные открытия и находки, важные как для Украины, так и для Чехии», - убежден В.ЮЩЕНКО.

«В этом очень рассчитываю и полагаюсь на Вашу поддержку и личный интерес, господин мэр. Благодарю Вас за поддержку нашей общины в Праге, и верю, что Ваша связь с нашими земляками будет постоянной и деятельной», - сказал он.

Президент отметил, что сотрудничество с Прагой всегда вызывало значительный интерес деловых и общественных кругов ведущих городов Украины: Киева, Донецка, Днепропетровска, Львова, Одессы, Харькова. «Мы любим Прагу, уважаем Прагу, и всегда видим ее как выдающийся мировой город, являющийся вечным другом Украины, - сказал он. - Украинское государство будет благодарно Вам за любую помощь и воплощенное нами совместно доброе дело».

Президент получил от мэра Праги символический Ключ от города, расписался в Книге Почетных гостей. Президентская чета осмотрела историческое здание городской Ратуши и башню.