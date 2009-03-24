Лукашенко в Сочи встретился с президентом Абхазии

Президент Беларуси Олександр ЛУКАШЕНКО во время визита в Сочи (Россия) 23 марта вечером провел встречу с президентом непризнанной республики Абхазия Сергеем БАГАПШЕМ.

Об этом сегодня сообщает белорусская служба радиостанции «Свобода».

Руководитель пресс-службы белорусского президента Павел ЛЁГКИЙ, отвечая на вопрос, обсуждалась ли во время этой встречи ситуация с признанием самопровозглашенных республик Южная Осетия и Абхазия, сказал, что в последнее время «появилось множество спекуляций и глупостей вокруг этого вопроса».

По мнению директора программ «Россия-Евразия» германского общества внешней политики Александра РАРА, встреча А.ЛУКАШЕНКО с С.БАГАПШЕМ является началом «осторожного и постепенного признания Беларусью независимости Абхазии».

«Беларусь должна в некоторой степени, возможно, это также в интересах России, привлечь другие страны СНГ к этому процессу. России нужно не срочно, а на протяжении следующих двух лет, признание Южной Осетии и Абхазии хотя бы со стороны стран СНГ. Затем в планах России – подключить Южную Осетию и Абхазию к ОДКБ и к экономическому союзу Беларуси и России. Я думаю, что Дмитрий МЕДВЕДЕВ очень жестко разговаривал с А.ЛУКАШЕНКО в Сочи и попросил двигаться именно в этом направлении. Поэтому сейчас у ЛУКАШЕНКО возникают серьезные проблемы с Евросоюзом, поскольку ЕС тоже начинает его прижимать к стене. Если это признание произойдет, то Беларусь может забыть о любом процессе сближения с ЕС», - считает А.РАР.

По его мнению, в Евросоюзе уже начали ощущать, что Беларусь идет на признание самопровозглашенных республик. «Именно поэтому сейчас в адрес Беларуси и звучат прямые угрозы. Даже о том, что Беларусь могут исключить из соседской программы Евросоюза. Действительно, очень тяжело сидеть на двух стульях. ЛУКАШЕНКО пытается приближаться и к ЕС, и не ссориться с Россией. Но обстоятельства могут сложиться так, что ему придется перемещаться в сторону одного стула, и хотя бы на три четверти занимать один стул и освобождать место на втором. Выхода уже почти нет, поскольку кроме интересов Беларуси, есть интересы России и интересы ЕС, которые хотят, чтобы Беларусь их реализовала», - пояснил эксперт.

А.РАР предполагает, что Президента Беларуси пригласят на саммит ЕС в Прагу при любых обстоятельствах. «Если бы ЛУКАШЕНКО сейчас заявил, что ни в коем случае не признает Южную Осетию и Абхазию, его пригласили бы точно. Но своей встречей с БАГАПШЕМ и своими последними высказываниями он показывает России, что идет в сторону признания и рискует снова испортить отношения с ЕС. С другой стороны, ЕС тоже выглядит смешно. Несмотря на ситуацию внутри страны, ЕС требует от Беларуси только одного: не идти в сторону российской политики и не признавать Южную Осетию и Абхазию. Это, на самом деле, достаточно удивительный шантаж. И это показывает, что Беларусь, как и раньше, остается в глазах европейцев некоторым объектом геополитической игры в отношении России», - считает А.РАР.