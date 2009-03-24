В Газпроме утверждают, что Украина не хочет платить за газ рублями

На сегодняшний день вопрос о переходе в расчетах за газ с Украиной на рубли не актуален. Об этом в комментарии УНИАН заявил заместитель председателя ОАО «Газпром» Валерий ГОЛУБЕВ.

Он отметил, что таких планов нет ни на текущий, ни на 2010 год.

“Это пока не актуально... Украина не поддерживает такой вариант”, - сказал В.ГОЛУБЕВ.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2008 года российский газовый концерн "Газпром" заявил о планах с 2009 года в расчетах с некоторыми своими контрагентами перейти на рубли.

По неофициальной информации, такими контрагентами, в первую очередь, могли стать покупатели газа из стран СНГ, в том числе и Украина.