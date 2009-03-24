Россия жалуется, что Украина мешает снабжать ЧФ РФ подводными лодками

Черноморскому флоту России необходимо иметь в своем боевом составе не менее 8-10 подводных лодок.

Об этом в интервью РИА «Новости» сказал заместитель начальника главного штаба Военно-Морского флота РФ вице-адмирал Олег БУРЦЕВ.

"Мы планируем и будем передавать Черноморскому флоту подводные лодки, в том числе новейшие типа "Лада", однако сейчас этому мешает позиция Украины, которая рассматривает такую процедуру не как обновление подводных сил флота, а как постановку на вооружение нового вида оружия", - сказал О.БУРЦЕВ.

В настоящее время на вооружении ЧФ находится одна дизельная подводная лодка "Алроса" (проект 877 "Палтус", по классификации НАТО "Кило" или "Варшавянка"). Еще одна дизельная подлодка проекта 641 уже длительное время находится в ремонте.