Гражданин Украины находится в плену у нигерийских боевиков

Судно «MV Seal Tide», в составе экипажа которого есть гражданин Украины, продолжает находиться в плену нигерийских боевиков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на Посольство Украины в Габонской Республике, дело в отношении захваченного в плен на камерунско-нигерийской границе гражданина Украины находится на личном контроле руководителя дипучреждения, который поддерживает постоянный контакт с Послом Камеруна в Габоне.

По данным дипучреждения, Службой безопасности Камеруна ведется расследование по факту захвата трех членов экипажа судна «MV Seal Tide», в том числе одного гражданина Украины.

В соответствии с последней информацией камерунских спецслужб, пираты требуют за освобождение заложников 2 млн. долларов США.

Посольства Украины в Габоне и Нигерии продолжают принимать все возможные меры с целью скорейшего освобождения украинского моряка.

Дело находится на особом контроле в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, 15 марта МИД Украины со ссылкой на данные Посольства Украины в Федеративной Республике Нигерия сообщило, что захваченное возле побережья Нигерии в ночь с 13 на 14 марта судно «MV Seal Tide» было освобождено 14 марта с.г. во второй половине дня.