Болгары избирают президента

В Болгарии начались президентские выборы, сообщает РИА «Новости».

Внутри страны работает 11 тысяч 474 избирательных участка. Еще 144 участка были организованы для болгар, живущих за пределами страны.

Правом голоса в Болгарии обладают около шести с половиной миллионов граждан из 8-миллионного населения страны. Чтобы выборы были признаны состоявшимися уже в первом туре голосования, своим избирательным правом должны воспользоваться не менее 50% внесенных в списки избирателей.

На пост главы государства претендуют семь кандидатов. Согласно опросам общественного мнения, самые большие шансы на победу имеет нынешний президент Болгарии Георгий ПЫРВАНОВ. Наиболее серьезную конкуренцию Г.ПЫРВАНОВУ, как предполагается, составят лидер националистической партии "Атака" Волен СИДЕРОВ и кандидат от ряда правых партий Неделчо БЕРОНОВ.

Предварительные итоги голосования станут известны сегодня поздно вечером.