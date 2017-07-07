Forbes: Накануне встречи с Путиным на саммите G20 Трамп идет на уступки антироссийским политикам и следует требованиям

В четверг президент США Дональд Трамп пошел на уступки сторонникам жесткого курса во внешней политике. Он призвал Россию прекратить поддержку боевиков в Украине и, что еще более интересно, попросил Россию присоединиться к западным державам в презрении к правительствам Сирии и Ирана.

Об этом пишет Кеннет Рапоза в статье "Накануне встречи с Путиным на саммите G20, Трамп идет на уступки антироссийским политикам и следует требованиям", опубликованной на сайте издания Forbes.

Трамп говорил со своим польским коллегой Анджеем Дудой, когда упомянул, что Россия не согласна с внешней политикой США. Дуда скептично настроен в отношении мусульманских мигрантов, так же, как Трамп, которого принимали с большей помпой, чем будут встречать в Гамбурге, Германия, во время саммита G20.

На пресс-конференции в Варшаве Трамп сказал, что Россия, возможно, вмешалась в выборы в США. Демократы утверждают, что вмешательство России стоило Хиллари Клинтон поста президента. Она победила на прямых выборах, получив на два миллиона голосов больше, но проиграла голосование в коллегии выборщиков, которая по-разному оценивает победителей голосования каждого штата. С тех пор в Вашингтоне известна прописная истина, что россияне взломали почтовый сервер Национального комитета Демократической партии и начальника кампании Хиллари Джона Подесты. Письма Хиллари были опубликованы в Wikileaks. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж говорит, что он не получал письма от россиян, хотя это не означает, что русские не взламывали комитет демократов.

Трамп постарался увильнуть от ответа, когда сказал, что Россия "вероятно" вмешалась, но другие страны также "вероятно, вмешивались" и что "никому точно не известен" источник кибератак.

Трамп vs. Россия

На сегодняшний день большая часть информации о взломе, известная широкой публике, была получена из расследования компании по кибербезопасности "CrowdStrike", которое оплатил Национальный комитет Демократической партии. В основном, их подозрения в отношении российских вредоносных программ основываются на подобных атаках в Украине, данные о которых позже оказались неточными. ФБР, директор Национальной разведки и ЦРУ использовали отчет "CrowdStrike" как открытый источник информации о взломе России. Любые детали расследований ФБР, национальной разведки или ЦРУ пока не могут быть раскрыты общественности.

Еще одно нарушение в области кибербезопасности было выявлено сторонним подрядчиком, нанятым Агентством национальной безопасности, кибер-подразделением американской разведки. Отчет строгой секретности был опубликован в журнале "Interpreter"; в нем говорится, что российская военная разведка, известная как ГРУ, провела направленную фишинг-кампанию, используя электронные письма фирмы "VR Systems", которая специализируется на оборудовании для выборов и опросов. VR Systems заявили, что их взламывают постоянно, и быстро постарались снизить значение отчета. АНБ сообщило, что, по меньшей мере, один чиновник открывал электронное письмо от VR Systems, измененное ГРУ, потенциально заразив их компьютер вредоносными программами.

Другие источники возможного российского сговора анонимны и могут навредить Трампу. Советник Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн был вынужден уйти в отставку, потому что не сообщил о встрече с российским дипломатом вице-президенту Майку Пенсу.

Позже генеральный прокурор Джефф Сешнс заявил самоотвод от участия в расследовании по России, потому что тоже встречался с российскими чиновниками.

Встречаться с российскими чиновниками, банкирами или бизнесменами плохо... если вы часть команды Трампа.

Трамп впервые встретится с Владимиром Путиным в Гамбурге, во время саммита G20.

Встреча порадует многих ненавистников Трампа, они начнут искать признаки дружбы в языке тела, подмигиваниях и секретных рукопожатиях, которые потом будут до тошноты интерпретировать в новостях все выходные. (Рейчел Мэддоу не будет спать всю ночь.)

Также шансы 50/50, что Трамп даст отпор Путину. Вероятно, это расценят как наигранное действие или как свидетельство того, что государственные шпионы высшего класса, наконец, вбили в голову Трампа, что Россия является их главным противником в вопросе смены режима в Сирии и Иране. Во время президентской кампании Трамп сказал, что было бы лучше, если бы США сотрудничали с Россией для победы над джихадистами.

Из трех главных претендентов на пост президента в 2016 году только Хиллари выступала за смену режима в Сирии.

В духе холодной войны

Идея борьбы с Россией 24/7, возможно, не находит той поддержки, о которой мечтают ее сторонники. Даже смена режима может восприниматься с трудом, после катастрофы в Ираке, а затем в Ливии, во время пребывания на посту Хиллари и Обамы. Сейчас Ливия – это финансируемый неправительственными организациями (НПО) центр поставки мигрантов в Италию и, большей частью, неуправляемое государство.

Некоторые члены Конгресса готовы пойти против дальнейшей смены режима. По крайней мере, дать понять, что президент не может вторгнуться в другую страну, чтобы вытеснить лидера ... без их одобрения.

1 июля демократ Барбара Ли получила согласие республиканцев в Палате представителей на то, чтобы покончить с разрешением президента от 2001 года на использование военной силы (AUMF). Она соединила его с обязательным для одобрения законом о расходах на оборону. AUMF был написан при Буше/Чейни. Он позволил им обойти Конгресс и объявить войну против Ирака. Объявление войны и использование военной силы обычно требуют разрешения Конгресса.

Если это удастся, окружающие Трампа "ястребы" не смогут убедить его задействовать доктрину упреждающего удара Буша. (Сенатор Джон Маккейн возненавидит эту поправку.) Трамп, который, по крайней мере, в отношении Сирии, выразил желание сотрудничать с русскими ради мира, скорее всего, поддержит возвращение одобрения Конгресса, сообщает The Hill.

Предприятия также обеспокоены тем, что антироссийская риторика может привести к ужесточению санкций. Технологические компании опасаются возмездия со стороны россиян, которые еще не отреагировали на новый законопроект Сената. Он грозит экстерриториальными санкциями в отношении российских нефтегазовых компаний, а также банков. Пока санкции распространяются только на сделки внутри России.

Такие нефтяные компании, как Exxon, лоббируют Конгресс, чтобы смягчить формулировки в новом законопроекте Сената. Этот законопроект был отклонен спикером Палаты представителей Полом Райаном на прошлой неделе. В этом обвинили техническую формальность, но на самом деле это была последняя попытка лоббирования нефтегазовых компаний, особенно тех, кто продавал буровое оборудование россиянам.

Для инвесторов пятничная встреча станет главной новостью, которая поможет повысить российские акции. Цены на нефть на медвежьем рынке позволяют понять, что отношения Трампа и Путина повлияют на настроения.

VanEck Russia (RSX) была распродана после того, как Сенат принял новый антироссийский законопроект о санкциях.

Нефтяной и политический тупик между Вашингтоном и Москвой усложняет оценку рисков. Если Путин и Трамп подадут сигнал, что отношения России и США не лучше, чем были при Обаме, рынок, скорее всего, упадет, или, по крайней мере, останется на том же уровне. На данный момент цены на нефть слабые, поскольку инвесторы из развивающихся рынков пересматривают свою стратегию. Аналитики Goldman Sachs недавно предостерегали инвесторов от вложений в российскую энергетику из-за давления санкций.

Но если Путин и Трамп поладят, хотя бы как Буш и Путин, тогда рынок, возможно, будет готов пойти на риск, в надежде, что крупный бизнес поддержит президента и отклонит законопроект о санкциях в Сенате этим летом.