Представитель Госдепа встретился с послом РФ перед предстоящими переговорами Трампа и Путина

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Томас Шеннон встретился с послом России Сергеем Кисляком.

Как говорится в сообщении Государственного департамента США, дипломаты обсудили предстоящую встречу президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

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Также они обсудили планирование новой встречи между Шенноном и заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковим, а также «текущие усилия, направленные на решение вопросов, представляющих взаимный интерес в двусторонних отношениях».

Как сообщал УНИАН, по данным американского телеканала CNN, Трамп и Путин во время встречи на саммите G20 в Гамбурге обсудят вопрос аннексии Россией Крыма.