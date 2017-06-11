В Грузии пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком

В Грузии грузовой автомобиль врезался в движущийся пассажирский поезд. Инцидент произошел в районе села Орташени. После столкновения поезд сошел с рельсов. Об этом сообщает Страна.ua со ссылкой на телеканал "Рустави 2".

С помощью спецтехники поезд пытаются вернуть на пути.

В результате ДТП водитель получил переломом ноги, у пассажира сломана рука. Они были госпитализированы в одну из больниц города Гори. Машинист поезда и пассажиры не пострадали.

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Начато расследование по факту нарушения правил безопасности движения.