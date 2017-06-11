Расстрел людей в Подмосковье: "кратовский" преступник ликвидирован (видео)

Устроивший стрельбу житель поселка Кратово Раменского района Подмосковья ликвидирован в ходе спецоперации МВД РФ и Росгвардии. Об этом сообщила официальный представитель российского МВД Ирина Волк, передает ТАСС.

"Совместная операция МВД и Росгвардии завершена. Стрелявший ликвидирован", - сказала она.

Мужчина был уничтожен после того, как оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, блокировавшим его.

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По данным СК, днем 10 июня мужчина открыл стрельбу из охотничьего карабина "Сайга" из своего домовладения на Пушкинской улице в поселке Кратово. Два человека госпитализированы, еще одна раненая женщина скончалась в больнице.

На место спецоперации были стянуты дополнительные силы полиции и Росгвардии.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

По информации МВД РФ, всего погибли четыре человека.

Как сообщали СМИ, "кратовским стрелком" оказался бывший сотрудник МЧС РФ Игорь Зенков.

В Сети опубликовали видео пожара в доме стрелка, который он поджег перед уходом от правоохранителей: