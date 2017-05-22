В Кремле отреагировали на заявления американского сенатора, назвавшего Путина "головорезом и убийцей"

В Кремле считают, что американский сенатор Джон Маккейн вышел за грань приличия, назвав российского президента Владимира Путина «головорезом» и «убийцей». Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Эта позиция хорошо известна своей маниакальной ненавистью к нашей стране, наверное, представителя законодательного органа США. Он является американским политиком, до этого он, безусловно, скатывался на оскорбления, но, наверное, в первый раз на такие оскорбления за гранью приличия и за гранью того тона, который приличествовал бы государственным деятелям, тем более такой страны, как США», - сказал Песков.

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На вопрос, создает ли это сложности в российско-американском диалоге, пресс-секретарь российского президента ответил: «Слава Богу, этот джентльмен не формирует, не определяет и не реализует внешнюю политику США. Давайте не будем преувеличивать значение этих оскорбительных выпадов, хамских выпадов и как-то увязывать их с двусторонними российско-американскими отношениями».

Ранее стало известно, что Маккейн в эфире телеканала Fox News назвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова «марионеткой и пропагандистом» Владимира Путина, а самого президента России - «головорезом» и «убийцей».