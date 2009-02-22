В Австралии объявлен день траура

Звоном колоколов начались в Австралии траурные мероприятия в память жертв самых страшных пожаров за всю историю страны.

По последним данным, в списки погибших внесены 209 человек, передает ИТАР-ТАСС.

В Мельбурне на стадионе Род Лейвер Арена собрались десятки тысяч австралийцев, включая оставшихся в живых погорельцев, политиков, религиозных лидеров, артистов, музыкантов, спортсменов. В исполнении певицы Деборы ЧИТХАМ прозвучал гимн страны. На церемонии присутствовали глава правительства Кевин РАДД, премьер-министр штата Виктория Джон БРУМБИ, генерал-губернатор страны Квентин БРЮС и принцесса Анна, представляющая свою мать королеву Великобритании Елизавету.

Как заявил Дж.БРУМБИ, весь австралийский народ скорбит сегодня. "Разрушительные пожары нанесли тяжелые душевные раны многим из нас, у кого огненная стихия унесла родных, близких, друзей, коллег, - подчеркнул премьер-министр. - Однако столь страшное бедствие доказало сплоченность нации и силу духа перед лицом опасности".