Обама отправит в Афганистан еще 17 тысяч солдат

Соединенные Штаты Америки усилят свой военный контингент в Афганистане.

Как сообщает радио «Свобода», Президент США Барак ОБАМА решил направить в Афганистан 17 тысяч военнослужащих - дополнительно к дислоцированному в этой стране американскому контингенту.

Б.ОБАМА заявил, что усиление войск необходимо в связи с ухудшением ситуации в Афганистане.

Президент США считает, что Афганистану до сих пор не уделялось того "стратегического внимания", в котором срочно нуждается эта страна.

Весной в Афганистан будет направлены части морской пехоты. Летом к ним присоединятся армейские подразделения.

Находящийся ныне в Афганистане войска США насчитывают более 30 тысяч человек, войска других стран коалиции - более 38 тысяч.