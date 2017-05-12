Еще одну книгу автора "Игры престолов" превратят в сериал

Еще одну книгу автора «Игры престолов» Джорджа Мартина превратят в сериал, сообщает The Hollywood Reporter. Речь идет о повести «Летящие сквозь ночь», которой заинтересовался канал Syfy.

Футуристическая новелла вышла в 1980-х годах. Действие разворачивается накануне разрушения Земли. Команда исследователей отправляется в космос, чтобы перехватить таинственный инопланетный корабль, способный помочь землянам выжить.

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Сценаристом и одним из исполнительных продюсеров экранизации выступит Джеффри Бюхлер. В число продюсеров попал и Роберт Джаффе – автор сценария «Ночного полета», полнометражной адаптации повести Мартина, вышедшей в 1987 году.

Сам Мартин над проектом не работает из-за своей сделки с HBO.

Также сообщалось, что HBO работает сразу над четырьмя спин-оффами «Игры престолов».