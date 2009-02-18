Пропавший британский миллионер нашелся на вокзале

Ушедший из дома британский миллионер-меценат Питер Лэмпл нашелся на железнодорожном вокзале, пишет газета Daily Telegraph. Накануне британская пресса подняла шумиху по поводу пропажи Лэмпла, возглавляющего благотворительный фонд Sutton Trust, который занимается организацией на базе престижных британских университетов летних курсов для школьников из неблагополучных семей.

В воскресенье утром филантроп вышел из своего лондонского особняка в домашних брюках и свитере и с тех пор не давал о себе знать. Близкие, друзья и коллеги Лэмпла выразили крайнюю обеспокоенность по поводу его необъяснимого исчезновения. Вечером во вторник миллионер был обнаружен на территории железнодорожного вокзала в центре Лондона. Что он там делал и где провел более двух суток с момента своего исчезновения, пока не ясно.

РИА Новости