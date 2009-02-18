США передумали сокращать военный контингент в Европе

Командование США вновь пересматривает планы по сокращению военного контингента в Европе и намерено продлить срок его пребывания. Как сообщили представители американских военных, причина пересмотра состоит в том, что военнослужащие США были слишком заняты в военных действиях в Ираке и Афганистане и не смогли в достаточной мере пройти совместные тренировки со своими европейскими коллегами. Они отметили, что необходимо оставить число американских военных в Европе на уровне 42 тыс., а не сокращать их до 32 тыс., как планировалось ранее, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Associated Press.

Представители американских военных также считают, что дополнительные учения американских военнослужащих совместно с европейскими коллегами необходимо проводить для создания партнерских взаимоотношений.

Сегодня президент США Барак Обама принял решение о расширении американского военного контингента в Афганистане на 17 тыс. человек. В это число войдут военнослужащие и обслуживающий персонал. Они будут отправлены в Афганистан в течение ближайших 6 месяцев: сначала 8 тыс. морских пехотинцев, позже - 9 тыс. солдат армии.

В настоящее время в Афганистане находятся 38 тыс. военнослужащих США и около 30 тыс. обслуживающего персонала.