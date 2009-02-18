Барак Обама подписал антикризисный план

Президент США Барак Обама подписал план антикризисных мер, направленных на оздоровление экономической ситуации в США. Церемония подписания происходила в Денвере и транслировалась в прямом эфире телекомпанией CNN.

Ранее план был одобрен обеими палатами американского Конгресса. Документ предусматривает выделение 787 миллиардов долларов на преодоление последствий финансового кризиса. Более трети этой суммы приходятся на налоговые послабления, а остальные средства пойдут на социальные программы.

Деньги будут направляться на реализацию проектов в области развития инфраструктуры, здравоохранения и развитие возобновляемых источников энергии.

Кроме того, план включает в себя протекционистские меры под общим лозунгом "Покупайте американское" (Buy American). Это означает, что для реализации всех проектов, финансирование которых будет осуществляться в рамках антикризисного плана, должны будут закупаться товары только американского производства.

Основные торговые партнеры США - Канада и Евросоюз - уже предупредили, что этот шаг может повлечь за собой ответные протекционистские меры.

Лента.ру