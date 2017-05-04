"Мы слишком заняты": в ЕС ответили на обвинения Мэй по поводу влияния на выборы

В Еврокомиссии прокомментировали обвинение премьера Британии Терезы Мэй в попытке Брюсселя повлиять на выборы в Соединенном Королевстве, как сообщает "Европейская правда".

Как заявил представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас на ежедневном брифинге в Брюсселе, Еврокомиссия слишком занята внутренними делами, чтобы пытаться влиять на избирательный процесс в отдельной стране.

"Мы не наивны. В Британии проходят выборы и обычно во время выборов много эмоций. Эти выборы в основном о Brexit. Однако мы здесь, В Брюсселе больше заняты работой над нашей внутренней политикой" - сказал Схинас.

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"Мы слишком заняты. И мы не станем брекситизувати нашу работу", - добавил он.

Представитель Еврокомиссии также процитировал европейского дипломата, который сказал, что "30 минут многовато для обсуждения Brexit каждую неделю, на эту неделю лимит уже исчерпан".

Напомним, Тереза Мэй заявила, что Евросоюз пытается вмешаться в результаты выборов в Великобритании, а некоторые политики в Брюсселе делают все для того, чтобы переговоры по Brexit провалились.