Автобус в Индии упал с высоты 200 метров в реку, 44 человека погибли
16:53, 19 апреля 2017Мир
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Всего в автобусе находилось 56 человек.
Автобус упал в реку / bbc.com
По меньшей мере 44 человека погибли в результате падения автобуса с горной дороги в штате Химачал-Прадеш на севере Индии. Автобус упал с 200 метровой высоты. Об этом сообщает BBC World.
По информации местных чиновников, автобус, перевозивший 56 человек, съехал с дороги и упал в реку Тонс. Они не исключают, что количество погибших может увеличиться.
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На месте аварии продолжается спасательная операция.
Частный автобус направлялся из небольшого города в соседний штат Уттаракханд.
В Индии наибольшее количество смертельных ДТП в мире. Ежедневно в стране погибают более 400 человек.
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