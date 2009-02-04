Обама пообещал американским банкам дальнейшие банкротства

Президент США Барак Обама предрек дальнейшие банкротства некоторым американским банкам, которые, по его мнению, не смогут противостоять финансовому кризису. Об этом сообщает BBC News.

По словам Обамы, многие кредитные организации сейчас крайне уязвимы из-за неверных действий руководства во время кризиса. Американский президент считает, что не все банки полностью отдают себе отчет в своих потерях. Напомним, банки США уже потеряли из-за кризиса более 700 миллиардов долларов.

В конце января стало известно, что администрация Обамы намерена выделить на поддержку финансовой системы страны от одного до двух триллионов долларов. Ранее правительство Джорджа Буша, ушедшее в отставку в январе 2009 года, уже направило на рекапитализацию банков 250 миллиардов долларов в рамках плана помощи экономике.

Сейчас в Сенате США обсуждается "план Обамы", согласно которому на стабилизацию экономики США в условиях кризиса предполагается выделить 819 миллиардов долларов. Одобрение Палаты представителей план получил 29 января.

В 2008 году в США разорились 22 банка. Это максимальное число банкротств финансовых организаций с 1993 года.

Лента.ру