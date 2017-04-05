Ответственность за химатаку в Сирии лежит на России и Иране – правительство ФРГ

Германия считает, что Россия и Иран несут ответственность за осуществление химической атаки в Сирии, которая привела к гибели десятков людей в контролируемых мятежниками районах, потому что поддерживают режим действующего президента этой страны Башара аль-Асада.

Об этом сообщает Reuters.

"Федеральное правительство усматривает, что ответственность лежит на России и Иране, как на союзниках режима Асада", - заявила пресс-секретарь немецкого правительства на брифинге в Берлине.

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"Мы убеждены, что без их огромной военной поддержки режим должен был бы давно согласиться на серьезные переговоры по политическому урегулированию", - сказала пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что количество погибших в результате предположительной химической атаки в городе Хан-Шейхун возросло до 72 человек.