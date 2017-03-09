На вокзале в Дюссельдорфе мужчина с топором ранил нескольких человек
23:51, 09 марта 2017Мир
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На вокзале в немецком городе Дюссельдорфе (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) в четверг вечером, 9 марта, неизвестный с топором напал на людей.
Пустые платформы вокзала Дюссельдорфа / REUTERS
По меньшей мере пять человек получили повреждения, сообщает Deutsche Welle.
Полиция сообщила, что задержала двух подозреваемых, однако поиски и дальше продолжаются. Информация относительно мотивов нападения отсутствует.
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По данным Немецкой железной дороги, вокзал Дюссельдорфа эвакуировали и заблокировали входы и выходы. Поезда проходят мимо станции или объезжают ее.
Очевидцы на месте происшествия сообщают, что видели, как раненых забирали врачи. Возле вокзала находятся многочисленные кареты "скорой".
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