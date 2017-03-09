Глава МИД Германии на встрече с Лавровым призвал к разоружению

Об этом заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве, передает EaDaily.

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Министр указал на большие потенциалы Вооруженных сил России в Балтийских государствах, серьезное увеличение оборонного бюджета США, выразив обеспокоенность по поводу того, что страны снова приблизились к новой опасной спирали гонки вооружений.

«Германия и Россия лучше всех знают, что такие спирали не отвечают интересам людей в наших странах. Я не сомневаюсь, что, несмотря на все конфликты и разногласия, нам удастся держать под контролем, стремиться к разоружению в Европе. Это основная цель нашей внешней политики», - сказал глава МИД ФРГ.