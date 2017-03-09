Главы МИД Германии и России выступили за привлечение США к переговорам по Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом они заявили в Москве по итогам двухсторонних переговоров.

В частности, Габриэль заявил, что ФРГ и Россия ищут контакт с новой администрацией США, но сейчас там «сложно найти собеседников, пока у них все не утряслось».

«Что касается восточной Украины, мы заинтересованы в том, чтобы «нормандский формат» был форматом, который не только сопровождает, но и следит за реализацией Минска. Мы заинтересованы, чтобы США были не только проинформированы, но и использовали свои возможности влиять на всех, на кого они могут повлиять», - сказал Габриэль.

«Мы хотели бы поддержать наших американских коллег, чтобы они пользовались своей ролью, своим влиянием», - добавил он.

В свою очередь Лавров добавил, что система в США так устроена, что многих чиновников назначают только после процедуры слушаний в сенате, и это занимает время, и в Госдепе США, в частности, еще не заполнены все вакансии.

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«Это не очень позволяет активно работать с американскими партнерами… Это касается и Украины», - сказал он.

Лавров заявил, что, выстраивая отношения с Вашингтоном, параллельно с «нормандским форматом» в последние годы после принятия Минска-2 был установлен канал двухсторонних консультаций.

«Эти консультации шли в том же русле, что и подходы, формируемые в рамках «нормандского формата» с целью выполнения Минских договоренностей. Я убежден, что то или иное вовлечения США в дальнейшие усилия по безусловному выполнению Минских договорённостей было бы весьма и весьма полезным», - заявил Лавров.

Также он подчеркнул, что практически нет ни одного конфликта, где можно было бы без США обойтись.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что представители Евросоюза, в отличии от России, выступают против расширения "нормандского формата" за счет Соединенных Штатов Америки.

"Расширить "нормандский формат" за счет США? Обамовская администрация стремилась к этому, мы были не против, европейцы не захотели", - сказал Рябков.

По его словам, "не все просто в отношениях США с внешним миром".