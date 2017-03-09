СМИ сообщили о переброске дополнительных сил морской пехоты США в Сирию

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в Минобороны США, передает РБК.

Ранее США заявляли, что в Сирии действуют 500 американских спецназовцев, которые занимаются обучением и консультированием подразделений, воюющих против террористов.

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Как рассказали на условиях анонимности источники издания, в составе новых подразделений морской пехоты США в Сирии находится артиллерийские батареи гаубиц М777 калибра 155 мм, которые должны оказывать огневую поддержку войскам при штурме Ракки. Кроме того, дополнительные подразделения морской пехоты будут обеспечивать безопасность военнослужащих США, а также станут частью логистической схемы снабжения экспедиционных сил.

В Пентагоне заявили, что США по соображениям безопасности не будут комментировать размещение своих войск в Сирии​.