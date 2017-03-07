Лондонский мост закрыли из-за опасности взрыва

Об этом пишет "Европейская правда", ссылаясь на Metro.

Издание отмечает, что движение по мосту и в прилегающих кварталах закрыто после того, как полиция проверяла сообщение о "подозрительном" транспортное средство. Тревога, как оказалось, была ошибочной.

На месте работают полицейские, саперы и пожарные.

Читайте такжеВ Сирии в результате взрыва в лагере беженцев погибли 11 человек

"Движение по мосту было закрыт в обе стороны, а железнодорожный вокзал, что находится рядом, также был закрыт в качестве меры пресечения", – говорится в сообщении издания.

С места происшествия и окружающей территории была проведена эвакуация людей, чтобы предотвратить возможные жертвы.

Как сообщал УНИАН, недавно в Австралии самолет врезался в торговый центр. Тогда пять человек погибли.