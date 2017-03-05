Польша не поддерживает переизбрание Туска главой Евросовета

Это следует из специального постановления, которое издал политкомитет правящей партии "Закон и справедливость" под председательством Ярослава Качиньского, как сообщает DW.

Кандидатура Туска не находит одобрения ни со стороны членов правительства, ни у премьера-министра Беаты Шидло после того, как тот фактически высказался в поддержку введения Брюсселем санкций против Варшавы в связи со звучащими в ее адрес обвинениями в отказе соблюдать "верховенство закона и стандартов демократии".

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Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, в свою очередь, сообщил агентству PAP, что Варшава поддерживает выдвижение на этот пост польского дипломата и члена Европарламента Яцека Эмиля Сариуша-Вольского.

Дональд Туск был избран председателем Евросовета 30 августа 2014 года. Срок его полномочий истекает в конце мая, уточняет Wiadomości. Решение относительно возможности его дальнейшего пребывания в этой должности должно быть принято на саммите ЕС 9-10 марта. Пока он остается единственным официальный кандидатом на этот пост, пишет издание.