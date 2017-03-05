Польша не поддерживает переизбрание Туска главой Евросовета
Правоконсервативное правительство Польши не поддерживает переизбрание Дональда Туска на посту председателя Европейского совета.
Это следует из специального постановления, которое издал политкомитет правящей партии "Закон и справедливость" под председательством Ярослава Качиньского, как сообщает DW.
Кандидатура Туска не находит одобрения ни со стороны членов правительства, ни у премьера-министра Беаты Шидло после того, как тот фактически высказался в поддержку введения Брюсселем санкций против Варшавы в связи со звучащими в ее адрес обвинениями в отказе соблюдать "верховенство закона и стандартов демократии".
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Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, в свою очередь, сообщил агентству PAP, что Варшава поддерживает выдвижение на этот пост польского дипломата и члена Европарламента Яцека Эмиля Сариуша-Вольского.
Дональд Туск был избран председателем Евросовета 30 августа 2014 года. Срок его полномочий истекает в конце мая, уточняет Wiadomości. Решение относительно возможности его дальнейшего пребывания в этой должности должно быть принято на саммите ЕС 9-10 марта. Пока он остается единственным официальный кандидатом на этот пост, пишет издание.