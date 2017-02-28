Подозреваемые в убийстве брата Ким Чен Ына сбежали в РФ – СМИ

Четверо подозреваемых в убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Ына – Ким Чон Нона, которые являются гражданами КНДР покинули Малайзию, воспользовавшись авиарейсами через Джакарту, Дубай, Москву и Владивосток. Об этом сообщает газета "Чунан ильбо".

Издание сообщает, что малайзийские полицейские позже установили, что конечным пунктом подозреваемых в убийстве является Владивосток.

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При этом РФ отказала Южной Кореи в разрешении на перехват преступников, хотя прошение было направлено заранее. Дипломатические источники в Сеуле сообщили, что спецслужбы в срочном порядке просили российскую сторону задержать подозреваемых.

"Однако российская сторона не выполнила эту просьбу и позволила подозреваемым покинуть страну", - добавил источник.

Как сообщал УНИАН, брат северокорейского лидера умер в аэропорту Куала-Лумпура после того, как ему набросили на голову отравленную платок. В убийстве принимали участие две женщины. Одна отвлекла внимание Ким Чон Нама, а другая сзади накинула платок.

Подозреваемых с паспортами Индонезии и Вьетнама следователи задержали сразу. В полиции также сообщили о задержании 46-летнего жителя Северной Кореи по имени Ри Чон Чхоль. Среди подозреваемых также северокорейский дипломат и сотрудник авиакомпании с КНДР.

Кроме того, в розыск объявлены четверо мужчин, которых подозревают в причастности к этому убийству, однако они, вероятно, уже покинули Малайзию. Власти Малайзии не утверждает, что КНДР осуществила это убийство, однако, по их словам, за ним определенно стоят граждане Северной Кореи.