В Венгрии завершились выборы

В Венгрии в 19.00 по среднеевропейскому времени закрылись избирательные участки.

Выборы в органы местного самоуправления прошли без происшествий, в спокойной обстановке. По данным Национальной Избирательной комиссии явка на выборы составила почти 50%.

В воскресенье вечером на площади Кошута в Будапеште вновь начали собираться люди. По сообщению венгерского агентства МТИ, к 20.00 по среднеевропейскому времени на площади собрались шесть-семь тысяч человек, так что полиции пришлось закрыть площадь для движения. Число полицейских на площади достигает нескольких сотен.

Как заявили лидеры собравшихся на площади демонстрантов, антиправительственные протесты с требованиями отставки премьер-министра Ференца Дюрчаня возобновятся с понедельника во многих городах страны.

РИА "Новости"