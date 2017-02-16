НАТО планирует, что батальоны на восточных рубежах Альянса станут полностью функциональными в июне

Столтенберг рассказал, что сегодня согласовали решение модернизировать командную структуру НАТО, на основе рекомендаций высшего командования Альянса. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Брюсселе.

Читайте такжеСтолтенберг: некоторые союзники НАТО сообщили о причастности России к кибератакам

Также генеральный секретарь НАТО рассказал, что была получена обновленная информация относительно размещения новых сил сдерживания в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

«Войска начали прибывать и мы ожидаем, что четыре многонациональные боевые группы будут вполне функциональными до июня. Они являются четким отражением трансатлантического единства и решимости НАТО, и они присылают четкое сообщение любому потенциальному агрессору», – заявил Столтенберг. Он сказал, что развертывание этих сил происходит с целью укрепления оборонного потенциала и является взвешенным решением.

Также Столтенберг заявил, что Альянс не ищет конфронтации с Россией и поэтому не будет пытаться соответствовать ей размещением такого же количества военных и техники, которую имеет Россия.

«Наша цель состоит в том, чтобы предотвратить конфликт, не провоцировать его», – заявил Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2016 года Столтенберг назвал страны, которые согласились быть частью многонациональной бригады, которая усилит присутствие НАТО в регионе Черного моря, а также назвал страны – члены, которые сформируют многонациональные батальоны на восточных границах НАТО.

«Я горд сообщить, что многие другие страны подтвердили свой вклад в эти силы. Албания, Италия, Польша, Словения сделают свой вклад в батальон под лидерством Канады в Латвии. Бельгия, Хорватия, Франция, Люксембург, Нидерланды и Норвегия присоединятся к батальону под лидерством Германии в Литве. Дания, Франция сделают свой вклад в батальон под лидерством Великобритании в Эстонии. Румыния и Великобритания присоединятся к батальону под лидерством США в Польше», – сообщил он.