НАТО планирует, что батальоны на восточных рубежах Альянса станут полностью функциональными в июне
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс размещает четыре батальона на своих восточных рубежах не для провоцирования конфликта.
Столтенберг рассказал, что сегодня согласовали решение модернизировать командную структуру НАТО, на основе рекомендаций высшего командования Альянса. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Брюсселе.
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Также генеральный секретарь НАТО рассказал, что была получена обновленная информация относительно размещения новых сил сдерживания в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.
«Войска начали прибывать и мы ожидаем, что четыре многонациональные боевые группы будут вполне функциональными до июня. Они являются четким отражением трансатлантического единства и решимости НАТО, и они присылают четкое сообщение любому потенциальному агрессору», – заявил Столтенберг. Он сказал, что развертывание этих сил происходит с целью укрепления оборонного потенциала и является взвешенным решением.
Также Столтенберг заявил, что Альянс не ищет конфронтации с Россией и поэтому не будет пытаться соответствовать ей размещением такого же количества военных и техники, которую имеет Россия.
«Наша цель состоит в том, чтобы предотвратить конфликт, не провоцировать его», – заявил Столтенберг.
Как сообщал УНИАН, в октябре 2016 года Столтенберг назвал страны, которые согласились быть частью многонациональной бригады, которая усилит присутствие НАТО в регионе Черного моря, а также назвал страны – члены, которые сформируют многонациональные батальоны на восточных границах НАТО.
«Я горд сообщить, что многие другие страны подтвердили свой вклад в эти силы. Албания, Италия, Польша, Словения сделают свой вклад в батальон под лидерством Канады в Латвии. Бельгия, Хорватия, Франция, Люксембург, Нидерланды и Норвегия присоединятся к батальону под лидерством Германии в Литве. Дания, Франция сделают свой вклад в батальон под лидерством Великобритании в Эстонии. Румыния и Великобритания присоединятся к батальону под лидерством США в Польше», – сообщил он.