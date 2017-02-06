Глава МИД Германии: сближение США и России было бы полезным для Украины

Об этом Габриэль заявил в эфире телеканала ARD в воскресенье, 5 февраля, передает Deutsche Welle.

Министр положительно оценил возможность сближения США и России. "Мы все должны надеяться, что США и Россия достигнут договоренности, но только не за счет Украины или Европы. Однако если будет снижение напряженности между этими двумя мировыми державами, то это будет хорошо для развития событий в Сирии, для развития событий в Украине", - сказал Габриэль.

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При этом он отметил: "Для нас, немцев и европейцев все ясно: мы не можем терпеть, что одна страна в Европе меняет границы, как это сделала Россия (...). Американцы видят это так же".

По результатам встреч с вице-президентом США Майком Пенсом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном Габриэль подчеркнул, что США имеют "сильный интерес в единой Европе" и "поддерживают трансатлантическое партнерство в НАТО".

В связи с этим немецкий министр заявил, что Европе следует больше думать о том, что ее объединяет, а не постоянно обсуждать то, что раскалывает.