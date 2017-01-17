В Германии суд отклонил иск о запрете партии, которая считается неонацистской

Как сообщает Deutsche Welle, Федеральный конституционный суд во вторник, 17 января, отклонил иск о запрете праворадикальной НДПГ. Председатель отметил, что у партии "нет потенциала для устранения демократии в Германии".

Ходатайство о запрете ультраправой партии было подано бундесратом при поддержке бундестага в 2013 году. Бундесрат впервые предлагал запретить НДПГ еще в 2003 году, однако Федеральный конституционный суд отклонил иск после того, как стало известно, что руководящие позиции в партии занимали сотрудники спецслужб.

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Популярность НДПГ, которую называют преемницей возглавлявшейся Адольфом Гитлером НСДАП, значительно снизилась в последние годы. Так, на региональных выборах в 2016 году они лишились мандатов в последнем земельном парламенте - в Мекленбурге-Передней Померании.

НДПГ данный момент насчитывает около 5 тысяч членов и не имеет большого влияния в ФРГ. Из около 230 тысяч депутатов местных органов власти по всей Германии всего около 360 являются членами НДПГ.

Как ранее сообщало агентство Reuters, в начале декабря 2011 года, в связи с поимкой членов неонацистской организации "Национал-социалистическое подполье" (НСП), причастных к 10 убийствам (преимущественно, турок) и 14 ограблениям, министр внутренних дел Германии Ганс-Петер Фредерик выступил с заявлением, что постарается добиться запрета на деятельность НДПГ. Это вызвано тем, что в конце ноября 2011 года был арестован член НДПГ Ральф Воллебен, подозреваемый в причастности к 6 убийствам, совершенными членами НСП, а также одному покушению на убийство.