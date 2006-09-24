В России предлагают экспорт сырой нефти ”законодательно сделать невыгодным”

Спикер Совета Федерации Сергей МИРОНОВ заявляет, что экспорт российской сырой нефти "нужно законодательно сделать невыгодным", сообщает РБК.

"Нефть, которую мы экспортируем, возвращается к нам после переработки в виде дорогих химических веществ и высокооктанового бензина. Должны быть введены пошлины, чтобы перерабатывать нефть стало выгодно внутри страны. В понедельник мы направим четвертое обращение в правительство с требованием разобраться с ростом цен на бензин", - цитирует С.МИРОНОВА телеканал "Россия".

"Мы, как нефтедобывающая страна, не должны терять своего конкурентного преимущества", - отметил он.