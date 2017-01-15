В Ливии произошло самое масштабное отключение света в истории страны

В результате масштабного блэкаута, большая часть Ливии в субботу, 14 января вечером погрузилась в темноту. Без света осталась столица Триполи и другие крупные ливийские города, сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на Reuters.

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Блэкаут охватил территорию около 900 километров от западной границы с Тунисом до ливийского города Адждабия, сообщило агентство со ссылкой на местную энергокомпанию GECOL.

Это самое масштабное за всю историю страны отключение Западной части Ливии, где проживают около 6,3 миллиона человек.

Корреспондент Reuters сообщил, что в Триполи огни были на единственной главной площади города – так называемой Зеленой или Площади Мучеников. Все остальное было погружено во мрак.