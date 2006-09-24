На авиашоу в США разбился самолет
11:46, 24 сентября 2006Мир
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Среди погибших - 11-летний ребенок
Одномоторный самолет Beech Bonanza разбился в штате Алабама в субботу во время авиашоу. Как сообщает Associated Press, погибли двое мужчин и 11-летний мальчик – пилот и пассажиры.
На самолете устраивались экскурсии для посетителей шоу. При очередном взлете он, уже оторвавшись от земли, рухнул в конце взлетной полосы и врезался в ограждение аэродрома.
Из-за катастрофы шоу было отложено на полчаса. Управление гражданской авиации США начало расследование произошедшего.
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