На авиашоу в США разбился самолет

Одномоторный самолет Beech Bonanza разбился в штате Алабама в субботу во время авиашоу. Как сообщает Associated Press, погибли двое мужчин и 11-летний мальчик – пилот и пассажиры.

На самолете устраивались экскурсии для посетителей шоу. При очередном взлете он, уже оторвавшись от земли, рухнул в конце взлетной полосы и врезался в ограждение аэродрома.

Из-за катастрофы шоу было отложено на полчаса. Управление гражданской авиации США начало расследование произошедшего.