Кремль задавит «Несогласных», чтобы не показаться слабым?

Российские власти пресекают проведение «Маршей несогласных», так как не могут проявить слабость во время финансового кризиса.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал первый заместитель председателя Комитета по делам Содружества Независимых Государств и связям с соотечественниками, директор Института СНГ Константин ЗАТУЛИН, комментируя намерение ряда оппозиционных политиков России провести «Марш несогласных».

«Власть ни в коей мере не заинтересована, чтобы ее считали слабой, чтобы в момент экономического кризиса сказали: власть испугалась, давайте поднажмем и сбросим эту власть», - сказал он.

В то же время К.ЗАТУЛИН отметил, что иногда власти «перегибают палку».

Он убежден, что если разрешить организатору «Маршей» Гарри КАСПАРОВУ пройти по центральным улицам, у него возникнет желание потребовать еще чего-то.

«В этом у меня нет никаких сомнений. Я не чувствую в Г.КАСПАРОВЕ и подобного рода политической оппозиции никакой ответственности. Мне жаль, что такое случается и это выставляет нас в дурном свете, но по-другому, наверное, в обстановке кризиса власть себя вести не будет, и с этим надо считаться. Г.КАСПАРОВ это знает и провоцирует намеренно», - подчеркнул К.ЗАТУЛИН.

Как сообщал УНИАН, вчера, 14 декабря, организованный оппозиционным движение «Другая Россия» «Марш несогласных» был фактически сорван правоохранительными органами. По данным ГУВД Москвы, более 90 человек были задержаны за попытку провести несанкционированный "Марш несогласных" в районе Пушкинской и Триумфальной площадей.