В Ираке арестован лидер экстремистской группировки

Лидер иракской экстремистской группировки "Ансар аль-Сунна" Мунтасир аль-Джибурди был арестован в ходе совместной операции американских военных и полиции Ирака. Об этом сообщает (C) Associated Press со ссылкой на заявление Кассима аль-Муссави, бригадного генерала вооруженных сил Ирака. Задержание прошло в г.Мукдадия, расположенном в 80 км северо-восточнее Багдада. Помимо самого лидера боевиков были арестованы двое его помощников.

"Ансар аль-Сунна" - одна из крупнейших террористических группировок в Ираке, ответственная за многочисленные взрывы, похищения и убийства, направленные против иракских курдов и шиитов. По данным американской разведки, группировка находится в тесном контакте с "Аль-Кайедой".

РБК