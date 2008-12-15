Моряки арестовали 23 пирата в Аденском заливе

Представители военно-морского флота Индии заявили, что арестовали в Аденском заливе 23 сомалийских и йеменских пиратов, передает Би-Би-Си.

Пираты были вооружены семью автоматами Калашникова, тремя пулеметами и гранатометом. Они пытались захватить судно, которое ходит под флагом Эфиопии.

Представители ВМФ Индии сказали, что передадут пиратов местным властям.

В ноябре этого года индийцы сообщили, что потопили пиратское судно у берегов Сомали. Позднее выяснилось, что это был рыболовецкий траулер из Таиланда, который пираты захватили у берегов Йемена.

Выступая в Бахрейне на конференции по вопросам безопасности, министр обороны США Роберт ГЕЙТС призвал судоходные компании лучше защищать суда, которые ходят в Аравийском море и Индийском океане.

Р.ГЕЙТС сказал, что США и их союзники хотели бы получить больше информации о пиратах перед тем, как начинать наземную операцию по уничтожению их баз.

По словам министра обороны США, пиратством занимаются всего два-три сомалийских клана, и необходимо сделать все возможное, чтобы избежать гибели мирных жителей

Как сообщал УНИАН, по данным Международной морской организации, только в этом году у берегов Сомали было зарегистрировано 120 актов пиратства. В 2008 году морские разбойники уже захватили 35 торговых судов и 600 членов экипажа.

ЕС 8 декабря 2008 года начал военную морскую операцию по борьбе с актами пиратства у берегов Сомали.

С 25 сентября в плену у пиратов находится судно «Фаина», в составе экипажа которого – 17 граждан Украины.