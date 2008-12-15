Трупы пятерых младенцев обнаружены в мусорном баке в Москве

09:52, 15 декабря 2008
Мир
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Следственные органы ведут проверку

Следственными органами СКП по городу Москве проводится проверка по факту обнаружения 14 декабря 2008 года в мусорном контейнере на ул. Анненская, пяти тел младенцев, каждый из которых завернут в полиэтиленовый пакет. По предварительному заключению судебно-медицинского эксперта, младенцы появились на свет мертворожденными на сроках от 3 до 7 месяцев беременности.

В настоящее время назначены необходимые медицинские и биологические судебные исследования. Проверка продолжается. 

Газета.ру

 

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