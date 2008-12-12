Охрана не послушалась приказа Медведева

Неизвестный молодой человек попытался помешать выступлению Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА на научной конференции в Кремле.

Как сообщает «РИА Новости», во время выступления Д.МЕДВЕДЕВА один из присутствующих в Государственном Кремлевском дворце начал выкрикивать лозунги. Служба безопасности попыталась вывести его из зала.

Прервав свою речь, Д.МЕДВЕДЕВ потребовал, чтобы этого человека не выводили: "На самом деле не надо никого убирать. Пусть остается, слушает".

"Откровенно говоря, Конституция для этого и принималась, чтобы у каждого было право на выражение своей собственной позиции. Это тоже позиция, ее можно уважать", - отметил Президент России.

По информации Газеты.ру, неизвестный выкрикивал не лозунги, а "Позор поправкам!", журналисты других российских СМИ расслышали просто "Позор!".

А Лента.русообщает, что охрана вывела нарушителя спокойствия из зала, несмотря на приказ президента не трогать.