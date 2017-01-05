В турецком Измире в результате взрыва возле суда погибли двое людей - СМИ

В турецком Измире по меньшей мере двое человек погибли в результате взрыва рядом со зданием суда автомобиля с взрывчаткой.

Об этом сообщает турецкое издание Hürriyet Daily News со ссылкой на информационные агентства Doğan и Anadolu.

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Один погибший был офицером полиции, другой - работником суда в районе Измира Байракли.

Также сказано, что в вооруженной стычке с полицией столкнулись трое боевиков, двое из которых были позже убиты. Нападение произошло примерно в 16:00 по местному времени, неподалеку от полицейского блокпоста, возле входа в суд, которым пользовались судьи и прокуроры.

Несколько машин скорой помощи были отправлены на место инцидента. Раненых отвозили в ближайшие больницы.

Ранее СМИ сообщали, что в результате взрыва в Измире получили ранения по меньшей мере семь человек.