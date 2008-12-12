ООН сосчитала сомалийских пиратов

У берегов Сомали действует от одной до полутора тысяч пиратов, в распоряжении которых находится 60 лодок, катеров и кораблей.

Такие данные приводятся в докладе мониторинговой группы Совета безопасности ООН по Сомали, который был представлен в четверг членам Совета безопасности на закрытых консультациях, передает РИА «Новости».

Во вторник, 16 декабря, Совбез планирует рассмотреть новый проект резолюции, который предполагает использование силы против пиратов не только на море, но и на территории Сомали, а также в воздушном пространстве над ней.

Согласно докладу группы, многие из пиратских главарей хорошо известны местным властям, в том числе и в сепаратистском регионе Пунтленд, объявившем о независимости от Сомали. Однако ни сомалийские, ни пунтлендские руководители почти ничего не делают для их задержания и преданию правосудию, отмечается в докладе, представленном главой мониторинговой группы, постпредом ЮАР при ООН Думисани КУМАЛО.

Дипломат также указывает, что в качестве оправдания своих действий и способа поднятия авторитета среди сомалийцев "пираты используют законные претензии жителей Сомали к иностранцам по поводу эксплуатации морских ресурсов и нанесения вреда экологии".

Проблема пиратства в водах северо-западной части Индийского океана и Аденского залива в последние месяцы превратилась в реальную угрозу международной безопасности. В этом регионе пролегают многочисленные торговые маршруты из Европы в Азию, Африку и Австралию. Согласно информации ООН, только в 2008 году у берегов Сомали было зарегистрировано более 120 пиратских нападений, захвачено около 40 судов и более 600 человек. По разным данным, морские грабители в виде выкупа получили от 30 до 150 млн. долларов.

С 25 сентября в плену у пиратов находиться судно «Фаина», в составе экипажа которого – 17 граждан Украины.