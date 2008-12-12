Полиция Бельгии арестовала «живую легенду» Аль-Каиды

Правоохранительные органы Бельгии арестовали "живую легенду" "Аль-Каиды" - Малику эль-Аруд (Malika El-Aroud), сообщает Лента.ру со ссылкой на CNN. Эль-Аруд - вдова одного из высокопоставленных членов "Аль-Каиды" - была задержана в ходе спецоперации, проведенной в Бельгии в преддверии двухдневного саммита ЕС, открывшегося 11 декабря. Кроме эль-Аруд бельгийские правоохранительные органы задержали еще 13 человек, подозреваемых в связях с "Аль-Каидой".

Муж Малики эль-Аруд - Ахмад Абдель Саттар - в сентябре 2001 года погиб в Афганистане во время покушения на лидера Северного альянса Ахмад-Шаха Масуда. По мнению западных аналитиков, гибель Масуда - влиятельного афганского полевого командира - резко изменила ситуацию в Афганистане, где усилились позиции движения "Талибан", связанного с "Аль-Каидой".

По данным правоохранительных органов Бельгии, эль-Арунд занималась антизападной пропагандой, вербуя новых членов в экстремистские организации. Полиция также считает, что "живая легенда" "Аль-Каиды" собиралась отправиться в Афганистан, чтобы принять там участие в борьбе с войсками коалиции.

Полиция Бельгии, ранее объявившая, что 14 человек, арестованных накануне саммита, готовили теракт, не стала уточнять, какую роль в нем должна была сыграть эль-Арунд.

Эль-Арунд - гражданка Бельгии марокканского происхождения - неоднократно привлекалась к суду по обвинению в пособничестве террористам. Она, в частности, была фигурантом дела о покушении на Масуда, однако в 2003 году суд Бельгии снял с нее обвинения в этом преступлении. В 2007 году суд Швейцарии признал ее виновной в пособничестве исламской экстремисткой группировке. Поводом для судебного разбирательства стали статьи, размещенные эль-Арунд на одном из исламистских сайтов, содержавшие призывы к насилию и расовой дискриминации.