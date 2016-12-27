"Успехи" батальона Путина по охране правопорядка в Алеппо: СМИ сообщают о мародерстве в разрушенном городе

Солдаты Асада создали «кольцо безопасности» вокруг некоторых кварталах Восточного Алеппо и под предлогом очистки территории от мин врываются в дома и забирают оттуда ценные вещи, сообщает Anadolu.

Грабежи фиксируются в основном в районах Сейфу ад-Девле, Аз-Зибдийе, Салахаддин и Ас-Суккери.

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Отмечается, что в ряде КПП сирийской армии у гражданских лиц требуют крупные суммы денег за провоз личных вещей, в результате чего некоторые местные жители вынуждены оставлять свое имущество пропускных пунктах.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе в районы сирийского города Алеппо был введен батальон российской военной полиции якобы для охраны правопорядка.