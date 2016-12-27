Россия "похвасталась", что испытала на сирийцах более 160 новых образцов оружия

17:52, 27 декабря 2016
Мир
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за время участия в сирийском вооруженном конфликте российские военные испытали в Сирии 162 образца нового вооружения.

Шойгу заявил, что в вооружении были

Об этом сообщает РИА Новости.

"Сто шестьдесят два образца современного и модернизированного вооружения апробированы в ходе боевых действий в Сирии", - отметил глава Минобороны РФ.

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По словам Шойгу, были обнаружены "некоторые недостатки".

"Выявлены недостатки, которые не проявлялись в ходе полигонных испытаний. До их устранения приостановлена закупка десяти образцов вооружений", - сказал Шойгу.

Ранее генерал США связал массовую гибель мирных сирийцев с испытаниями России.

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