Россия "похвасталась", что испытала на сирийцах более 160 новых образцов оружия
17:52, 27 декабря 2016Мир
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за время участия в сирийском вооруженном конфликте российские военные испытали в Сирии 162 образца нового вооружения.
Шойгу заявил, что в некотором вооружении были "выявлены недостатки" / mil.ru
Об этом сообщает РИА Новости.
"Сто шестьдесят два образца современного и модернизированного вооружения апробированы в ходе боевых действий в Сирии", - отметил глава Минобороны РФ.
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По словам Шойгу, были обнаружены "некоторые недостатки".
"Выявлены недостатки, которые не проявлялись в ходе полигонных испытаний. До их устранения приостановлена закупка десяти образцов вооружений", - сказал Шойгу.
Ранее генерал США связал массовую гибель мирных сирийцев с испытаниями России.
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