Найден "черный ящик" разбившегося российского Ту-154

Об этом сообщили источники в российских силовых структурах, передает ТАСС.

"В ходе поисковых работ под кабиной самолёта обнаружен один чёрный ящик. В ближайшее время он будет извлечен из воды", - сказал источник.

Читайте такжеНа дне Черного моря найдены обломки российского Ту-154

Также собеседник издания сообщил, что обнаружены тела трёх погибших.

"В течение ночи в ходе поисковых работ обнаружены тела трех погибших и большое количество останков", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, самолет российского Минобороны Ту-154 исчез с радаров утром в воскресенье вскоре после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова.

Артисты летели в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По предварительным данным, никто из тех, кто находился на борту самолета, не выжил.